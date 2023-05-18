Подмосковные хирурги достали рог единорога из лба семилетней девочки

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи извлекли из лба семилетней девочки рог игрушечного единорога. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в четверг, 18 мая.

По данным ведомства, родители привезли ребенка в Видновскую больницу из-за подозрительного уплотнения на лбу девочки. Два года назад их дочь бегала с игрушечным единорогом и упала. Ранку на лбу обработали и намазали противорубцовым гелем.

Врачи провели исследование и выяснили, что в свое время из раны не извлекли фрагмент игрушки — рог единорога, который остался во лбу девочки.

— При осмотре сразу же было заподозрено инородное тело мягких тканей, что потом было подтверждено при ультразвуковой диагностике. Было принято решение о проведении операции. Во время вмешательства диагноз полностью подтвердился: инородное тело оказалось рогом единорога — игрушки, на которую девочка упала два года назад, — рассказала детский врач-хирург Виктория Жиронкина.

Операция по извлечению инородного тела прошла успешно, и девочка уехала домой с родителями тем же вечером.

Другой инцидент произошел в подмосковном Сергиевом Посаде. Дети попали в больницу после того, как съели вешалку и насадку для шуруповерта.