Более 20 зданий снесли на северо-востоке Москвы по программе реновации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы уже снесен 21 дом по программе реновации. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

— Переселение в СВАО началось в июне 2018 года. Уже сейчас по технологии «умного» сноса демонтирован 21 дом, еще 19 — готовят к демонтажу, — говорится в сообщении.

По словам Левкина, на месте снесенных домов уже возводится семь новых зданий. Будущие жилые помещения в них смогут получить около 1,5 тысячи человек. Всего для жителей округа передано под заселение 33 новостройки. Еще 49 домов находятся на этапе строительства.

СВАО является одним из лидеров по количеству районов, где ведется переселение жителей в рамках программы реновации. Сегодня новые квартиры получают жители 59 старых домов в 13 районах округа. Более 8,5 тысячи жителей уже переехали в новые квартиры, около двух тысяч оформляют необходимые документы.

4 мая Левкин сообщил, что на северо-востоке Москвы проектируют и строят 21 новостройку общей площадью свыше 740 тысяч квадратных метров по программе реновации.