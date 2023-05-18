Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина разбил турникет в московском метро и сдался полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина разбил турникет в московском метро и сдался полиции
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

В вестибюле метро мужчина разбил створку турникета, чтобы не платить за проезд, но позже сам сдался полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 18 мая.

По ее словам, инцидент произошел на станции «Динамо». Пассажир не захотел платить за проезд, подошел к турникету и с силой ударил ногой по его створке. От удара деталь разбилась.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

После совершения преступления мужчина спустился на станцию, раскаялся и вернулся к месту происшествия, где был задержан.

— Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по статье «Вандализм», — отметила Нефедова.

Примечательно, что ранее он уже был судим по статьям о вандализме и хулиганстве.

Аналогичные преступления произошли в середине апреля на станциях «Киевская» и «Юго-Восточная». Действия злоумышленников, которые повредили створки турникета и входные двери, попали на видео.

Вандализм Москва Прокуратура Преступления Уголовные дела
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте