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Приметы и советы

Двое вандалов повредили двери и турникеты в московском метро

Степан Жирнов
Происшествия
Двое вандалов повредили двери и турникеты в московском метро
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Филёвская линия, метро Киевская Карта всех событий

Двоим злоумышленникам, повредившим двери и турникеты в метро, грозит уголовная ответственность. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 17 апреля.

По ее словам, первый случай вандализма произошел на станции «Киевская». 37-летний пассажир не захотел оплачивать проезд и протаранил створки турникета, из-за чего те сломались.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Второй случай произошел на станции «Юго-Восточная». 26-летний мужчина без какой-либо причины ударил стеклянную дверь вестибюля ногой, отчего она разбилась.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Личности обоих нарушителей установлены. Мужчинам грозит уголовная ответственность по статье «Вандализм».

— Кроме того, фигуранты обязаны возместить причиненный ими ущерб, — отметила Нефедова.

Похожие инциденты произошли 7 апреля. Злоумышленники разбили створки турникетов на двух станциях метро, причем в обоих случаях это сделали люди с колясками. Преступления попали на видео.

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