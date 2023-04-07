Злоумышленники разбили створки турникетов в московском метро
Сразу двое злоумышленников на разных станциях столичного метрополитена разбили створки турникетов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 7 апреля.
По ее словам, преступления произошли на станциях «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и «Юго-Восточная» Некрасовской линии. Оба злоумышленника были с колясками.
Один из пассажиров оплатил проезд, но в момент прохода через турникет мужчина обиделся на аппарат и лягнул его ногой, в результате чего створка разбилась.
Другой же применил пустую коляску для того, чтобы попасть на станцию без оплаты проезда.
Личности обоих мужчин были установлены в кратчайшие сроки, подозреваемых задержали. Они признали свою вину.
— Привлечение злоумышленников к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена, — подчеркнула Нефедова.
Теперь мужчинам грозят уголовные дела по статье «Вандализм».
Похожее преступление произошло в подземном переходе на северо-востоке Москвы. Пьяный прохожий из хулиганских побуждений решил разбить стеклянную дверь магазина.