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Приметы и советы

Злоумышленники разбили створки турникетов в московском метро

Степан Жирнов
Происшествия
Злоумышленники разбили створки турникетов в московском метро
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Щёлковская Карта всех событий

Сразу двое злоумышленников на разных станциях столичного метрополитена разбили створки турникетов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 7 апреля.

По ее словам, преступления произошли на станциях «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и «Юго-Восточная» Некрасовской линии. Оба злоумышленника были с колясками.

Один из пассажиров оплатил проезд, но в момент прохода через турникет мужчина обиделся на аппарат и лягнул его ногой, в результате чего створка разбилась.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Другой же применил пустую коляску для того, чтобы попасть на станцию без оплаты проезда.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Личности обоих мужчин были установлены в кратчайшие сроки, подозреваемых задержали. Они признали свою вину.

— Привлечение злоумышленников к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена, — подчеркнула Нефедова.

Теперь мужчинам грозят уголовные дела по статье «Вандализм».

Похожее преступление произошло в подземном переходе на северо-востоке Москвы. Пьяный прохожий из хулиганских побуждений решил разбить стеклянную дверь магазина.

Вандализм Москва Прокуратура Метро Преступления
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