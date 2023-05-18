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Приметы и советы

Банда аферистов-риелторов сдала несуществующие помещения в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Банда аферистов-риелторов сдала несуществующие помещения в Москве
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В столице группа риелторов-аферистов сдавала гражданам несуществующие помещения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 18 мая.

По его словам, трое молодых людей и три девушки организовали агентство недвижимости и разместили объявления на различных сайтах в интернете об аренде несуществующих квартир. Доверчивых жертв они приглашали в офис для подбора варианта и заключения контракта.

Однако после получения денег и подписания договора злоумышленники переставали выходить на связь с клиентами.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Финансы делили между собой. Всего от их действий пострадали 11 человек, а суммарный урон превысил два миллиона рублей.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские задержали всех злоумышленников. В квартирах фигурантов провели обыски.

Все шесть участников банды находятся под подпиской о невыезде.

Другое мошенничество произошло в центре столицы. Мужчина одолжил у соседки три миллиона рублей, после чего пропал.

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