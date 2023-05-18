Банда аферистов-риелторов сдала несуществующие помещения в Москве
В столице группа риелторов-аферистов сдавала гражданам несуществующие помещения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 18 мая.
По его словам, трое молодых людей и три девушки организовали агентство недвижимости и разместили объявления на различных сайтах в интернете об аренде несуществующих квартир. Доверчивых жертв они приглашали в офис для подбора варианта и заключения контракта.
Однако после получения денег и подписания договора злоумышленники переставали выходить на связь с клиентами.
Финансы делили между собой. Всего от их действий пострадали 11 человек, а суммарный урон превысил два миллиона рублей.
По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские задержали всех злоумышленников. В квартирах фигурантов провели обыски.
Все шесть участников банды находятся под подпиской о невыезде.
Другое мошенничество произошло в центре столицы. Мужчина одолжил у соседки три миллиона рублей, после чего пропал.