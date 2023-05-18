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«Было на что посмотреть»: Корзин рассказал о самоудовлетворении Шаляпина на «Фабрике звезд»

Павел Иванов
Общество
«Было на что посмотреть»: Корзин рассказал о самоудовлетворении Шаляпина на «Фабрике звезд»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущая Яна Чурикова продолжает снимать выпуски шоу, в которых вспоминает яркие моменты российского музыкального проекта «Фабрика звезд». Недавно ведущая обсудила вместе с певцом, солистом группы «Челси» Алексеем Корзиным любопытный факт. В шестом сезоне «Фабрики» показали, как артист Прохор Шаляпин занимается самоудовлетворением.

Алексей рассказал, что иногда «фабриканты» наблюдали за своими действиями по телевидению, так как трансляция некоторых эпизодов шла в записи.

— Все пикантные моменты мы обнаруживали в спортзале. Нас вывозили, чтобы мы приходили в чувство после круглосуточных съемок, — поделился музыкант во время интервью Яне Чуриковой.

Тем временем два года назад об этом эпизоде напомнил финалист «Фабрики звезд — 6» Арсений Бородин. В свою очередь Шаляпин оказался недоволен и весьма резко отреагировал на выпад коллеги. Певец ответил, что самоудовлетворением на проекте занимались все.

— Теребили все, сдаю с потрохами, — заявил Шаляпин.

Также Прохор Шаляпин рассказал, что многие мужчины ему завидуют и говорят неприятные вещи за спиной.

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