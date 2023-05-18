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Андрей Бочкарев: Движение транспорта на дублере Боровского шоссе запустят в начале осени

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев: Движение транспорта на дублере Боровского шоссе запустят в начале осени
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

На западе ТиНАО стартовал завершающий этап строительства дублера Боровского шоссе, который соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Дорога проходит от введенного в этом году участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который соединил Киевское и Боровское шоссе, и примыкает к автодороге город Московский — деревня Рассказовка в районе жилищного комплекса «Рассказовка». Объект готов уже на 75 процентов, — рассказал он.

Движение транспорта на участке планируется открыть в сентябре этого года. По словам руководителям департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в настоящее время специалисты выполняют монтаж инженерных коммуникаций, в том числе строят пешеходный тротуар.

Всего в Новой Москве в 2023 году планируют создать более 30 километров дорог. Речь идет в том числе о строительстве дорожных сетей городского округа Троицк и поселения Мосрентген.

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