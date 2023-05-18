Екатеринбургский суд отказался приобщать к делу Ройзмана обращение Пугачевой

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался приобщать к уголовному делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана* обращения, поступившие в его поддержку. Их направили в том числе певица Алла Пугачева, вдова экс-президента России Наина Ельцина и драматург Николай Коляда.

Всего защита Ройзмана просила приобщить к делу 30 характеристик от российских и уральских режиссеров, актеров, правозащитников и историков.

— Обращение Пугачевой является непроцессуальным и не исследуется, — сообщил судья Николай Тараненко.

Другие обращения, которые защита просила приложить к делу, также не исследовались. Сам Ройзман заявил, что слова Пугачевой он планирует поместить в рамку и повесить на стене, передает РИА Новости.

Рассмотрение уголовного дела о дискредитации российской армии в отношении Ройзмана стартовало в конце апреля. По версии следствия, он провел трансляцию в интернете, во время которой критиковал ВС РФ, а также убеждал аудиторию в негативном характере целей использования ВС РФ.

Бывшего мэра Екатеринбурга трижды штрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России, после чего в его отношении возбудили уголовное дело. 24 августа 2022 года Ройзмана задержали, в его жилище и на рабочих местах провели обыски.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.