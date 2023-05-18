Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Екатеринбургский суд отказался приобщать к делу Ройзмана обращение Пугачевой

Полина Пашкина
Происшествия
Екатеринбургский суд отказался приобщать к делу Ройзмана обращение Пугачевой
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался приобщать к уголовному делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана* обращения, поступившие в его поддержку. Их направили в том числе певица Алла Пугачева, вдова экс-президента России Наина Ельцина и драматург Николай Коляда.

Всего защита Ройзмана просила приобщить к делу 30 характеристик от российских и уральских режиссеров, актеров, правозащитников и историков.

— Обращение Пугачевой является непроцессуальным и не исследуется, — сообщил судья Николай Тараненко.

Другие обращения, которые защита просила приложить к делу, также не исследовались. Сам Ройзман заявил, что слова Пугачевой он планирует поместить в рамку и повесить на стене, передает РИА Новости.

Рассмотрение уголовного дела о дискредитации российской армии в отношении Ройзмана стартовало в конце апреля. По версии следствия, он провел трансляцию в интернете, во время которой критиковал ВС РФ, а также убеждал аудиторию в негативном характере целей использования ВС РФ.

Бывшего мэра Екатеринбурга трижды штрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России, после чего в его отношении возбудили уголовное дело. 24 августа 2022 года Ройзмана задержали, в его жилище и на рабочих местах провели обыски.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Екатеринбург Мэры Суды
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте