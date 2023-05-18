Аферист обманул подмосковных пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье мужчина обманул нескольких пенсионеров и украл у них полтора миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 18 мая.

По ее словам, поймали злоумышленника после того, как в полицию обратился 84-летний житель Подольска. Пенсионеру позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что дочь пожилого мужчины попала в ДТП и получила серьезные травмы, из-за чего ей требуются 400 тысяч на лечение. Деньги аферист предложил передать своему помощнику, который приедет к пенсионеру.

Испугавшись, пожилой мужчина выполнил требования мошенника, но позже понял, что его обманули, и обратился в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого, который выполнял роль курьера. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Республики Татарстан.

По словам фигуранта, он нашел работу в интернете. В его задачи входило забирать деньги и переводить их на счета подельников. Себе мужчина оставлял небольшой процент от суммы. Всего от его действий пострадали четыре человека из Подольска и Серпухова. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.

Фигуранта заключили под стражу. Его сообщников ищут.

Другую банду аферистов задержали в Москве. Группа молодых людей сдавала клиентам несуществующие квартиры и исчезала после получения денег. От их рук пострадали 11 человек, ущерб превысил два миллиона рублей.