Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аферист обманул подмосковных пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Аферист обманул подмосковных пенсионеров на 1,5 миллиона рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье мужчина обманул нескольких пенсионеров и украл у них полтора миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 18 мая.

По ее словам, поймали злоумышленника после того, как в полицию обратился 84-летний житель Подольска. Пенсионеру позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что дочь пожилого мужчины попала в ДТП и получила серьезные травмы, из-за чего ей требуются 400 тысяч на лечение. Деньги аферист предложил передать своему помощнику, который приедет к пенсионеру.

Испугавшись, пожилой мужчина выполнил требования мошенника, но позже понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого, который выполнял роль курьера. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Республики Татарстан.

По словам фигуранта, он нашел работу в интернете. В его задачи входило забирать деньги и переводить их на счета подельников. Себе мужчина оставлял небольшой процент от суммы. Всего от его действий пострадали четыре человека из Подольска и Серпухова. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.

Фигуранта заключили под стражу. Его сообщников ищут.

Другую банду аферистов задержали в Москве. Группа молодых людей сдавала клиентам несуществующие квартиры и исчезала после получения денег. От их рук пострадали 11 человек, ущерб превысил два миллиона рублей.

Подмосковье Серпухов Московская область Полиция МВД
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте