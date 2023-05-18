FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без участия России

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Украинский лидер Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения собственного плана без участия России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

— Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского, — говорится в материале.

При этом ожидается, что Россия не будет принимать участие в мероприятии. В рамках встречи планируется обсудить план Зеленского по урегулированию конфликта, состоящего из 10 пунктов, передает РИА Новости.

В конце прошлого года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план мирного решения конфликта, который будет включать в себя 10 пунктов.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план Украины, который не учитывает вхождение новых регионов в состав РФ, не может быть «мирным». По его мнению, такое решение должно учитывать сегодняшние реалии.