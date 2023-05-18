Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без участия России

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без участия России
Фото: bundeskanzleramt.at

Украинский лидер Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения собственного плана без участия России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

— Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского, — говорится в материале.

При этом ожидается, что Россия не будет принимать участие в мероприятии. В рамках встречи планируется обсудить план Зеленского по урегулированию конфликта, состоящего из 10 пунктов, передает РИА Новости.

В конце прошлого года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план мирного решения конфликта, который будет включать в себя 10 пунктов.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план Украины, который не учитывает вхождение новых регионов в состав РФ, не может быть «мирным». По его мнению, такое решение должно учитывать сегодняшние реалии.

Украина Владимир Зеленский Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте