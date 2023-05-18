FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без участия России
Сюжет:Спецоперация на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения собственного плана без участия России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
— Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского, — говорится в материале.
При этом ожидается, что Россия не будет принимать участие в мероприятии. В рамках встречи планируется обсудить план Зеленского по урегулированию конфликта, состоящего из 10 пунктов, передает РИА Новости.
В конце прошлого года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план мирного решения конфликта, который будет включать в себя 10 пунктов.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план Украины, который не учитывает вхождение новых регионов в состав РФ, не может быть «мирным». По его мнению, такое решение должно учитывать сегодняшние реалии.