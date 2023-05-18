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Мошенники довели столичного пенсионера до самоубийства

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники довели столичного пенсионера до самоубийства
Фото: Pixabay

В Москве аферисты довели пенсионера до самоубийства. Об этом стало известно в четверг, 18 мая.

По данным источника «Вечерней Москве», группа аферистов убедила пожилого мужчину взять кредит на 3,5 миллиона рублей для того, чтобы якобы вложить его в Международный валютный фонд. На деле же злоумышленники присвоили деньги себе. После этого мошенники попробовали переоформить на себя квартиру потерпевшего, однако москвич не захотел.

Вместо этого он отправил своей жене сообщение, в котором попросил вызвать полицейских, а также отказаться от квартиры, чтобы погасить кредит. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

В квартиру к пенсионеру приехал наряд полиции. Дверь жилища была не заперта. В ванной комнате стражи правопорядка обнаружили тело пенсионера.

По факту трагедии проводится проверка.

Другая группа аферистов орудовала в Подмосковье. Мошенники обманули четверых пенсионеров и лишили их полутора миллионов рублей.

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