Похищенного сына директора «Гемотеста» нашли во Владимирской области

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники МВД и ФСБ России нашли сына основателя «Гемотеста» Рудема Газиева, за которого похитители требовали миллион долларов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области, — приводятся ее слова на сайте ведомства.

О похищении Газиева стало известно 12 мая. По имеющимся данным, 22-летний Аким Газиев уехал в Санкт-Петербург и перестал выходить на связь. В последний раз он общался с отцом в день исчезновения — 9 мая.

На следующий день с Газиевым на связь вышли неизвестные. Они сообщили, что сын находится у них, и попросили один миллион долларов в качестве выкупа.