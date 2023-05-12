У директора «Гемотеста» Газиева требуют миллион долларов за освобождение похищенного сына

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Сына основателя «Гемотеста» Рудима Газиева похитили, за его освобождение требуют выкуп в размере одного миллиона долларов. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, 22-летний Аким Газиев уехал в Санкт-Петербург и перестал выходить на связь. В последний раз он общался с отцом в день исчезновения, 9 мая.

На следующий день с Газиевым на связь вышли неизвестные. Они сообщили, что сын находится у них и попросили один миллион долларов в качестве выкупа. После этого основатель «Гемотеста» обратился в полицию, пишет издание.

Другая история с похищением произошла в Ростовской области. 29 апреля 23-летняя мать восьмимесячной девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Сотрудники полиции провели обыск места жительства пары и обнаружили там останки девочки.

Вскоре выяснилось, что именно молодые родители виноваты в смерти ребенка. Они также попытались спрятать тело девочки. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На время следствия обвиняемые арестованы.