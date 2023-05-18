Андрей Бочкарев: ФОК с бассейнами на Суздальской улице сдали в эксплуатацию

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В столичном районе Новокосино сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новый комплекс улучшит качество городской среды на востоке столицы. Жители близлежащих кварталов получат возможность заниматься спортом и физической культурой в шаговой доступности от дома. Общая площадь ФОКа составляет более пяти тысяч метров, — рассказал он.

В комплексе установили спортивный бассейн размером 25 на 16 метров и оздоровительный размером 11 на 3 метра. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, при строительстве здания комитет провел 18 проверок, в рамках которых следил за качеством выполняемых работ.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что по результатам последнего социологического исследования только 57 процентов москвичей имеют поблизости к дому фитнес-центры, а бассейны рядом с жильем есть лишь у 39 процентов опрошенных.

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Останкинском районе. ФОК будет предназначен для людей всех возрастных групп с разным уровнем физической подготовки.