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«Мы будем вас преследовать»: Подоляк заявил, что украинские власти ненавидят Россию

Павел Иванов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
«Мы будем вас преследовать»: Подоляк заявил, что украинские власти ненавидят Россию
Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, заявил, что украинские власти ненавидят Россию и будут преследовать ее как юридически, так и физически. Об этом в четверг, 18 мая, чиновник написал в своем Twitter.

— Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. С вами не о чем разговаривать, — написал он.

Уточняется, что Подоляк сделал такое заявление, отвечая на письмо российского постпредства при ООН.

17 мая Россия распространила в Совете Безопасности Организации объединенных наций письмо, связанное с высказываниями руководителя Главного разведывательного управления Украины Кирилла Буданова по поводу убийства русских. В тексте документа постпред России при организации Василий Небензя указал на неприемлемость высказываний Буданова

8 мая Буданов заявил, что Киев не прекратит свои операции против россиян по всему миру, как делал раньше. Он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

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