Россия распространила в СБ ООН письмо по поводу заявлений главы ГУР Украины Буданова

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Россия распространила в Совете Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) письмо, связанное с высказываниями руководителя Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилла Буданова по поводу убийства русских. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

— Письмо по поводу известных заявлений главы украинской военной разведки сегодня распространено в качестве официального документа СБ ООН, — рассказали в представительстве.

В тексте документа постпред России при организации Василий Небензя указал на неприемлемость высказываний Буданова. По его мнению, это является примером неприкрытой русофобии и поощрением совершения терактов по национальному признаку, передает РИА Новости.

Ночью 8 мая Буданов заявил, что Киев не прекратит свои операции против россиян по всему миру, как делал раньше. Он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Тогда Вашингтон признал, что за терактом, в котором погибла Дугина, стоит Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Буданова про убийства русских являются чудовищными. По его словам, такое заявление является доказательством того, что киевский режим не просто спонсор, но и организатор террористической активности.

Также Буданов подтвердил причастность Киева к терактам на территории России. В частности, он заявил о том, что удалось «достать многих, в том числе публичных и медийных личностей».