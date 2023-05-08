В Кремле назвали чудовищным заявление главы разведки Украины Буданова об убийстве россиян

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про убийства русских являются чудовищными. Об этом в понедельник, 8 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Первое — это действительно чудовищное заявление, — сказал он.

По его словам, такое заявление является доказательством того, что киевский режим не просто спонсор, но и организатор террористической активности, передает РИА Новости.

Ночью 8 мая Буданов заявил, что Киев не прекратит свои операции против россиян по всему миру, как делал раньше. Он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Тогда Вашингтон признал, что за терактом, в котором погибла Дугина, стоит Киев.

В конце апреля газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона писала, что в феврале 2022 года власти Украины создавали план по нападению на Москву. При этом власти США следили за этим планом и за два дня до его осуществления распространили секретный отчет, где говорилось, что Киев отложил удары по просьбе Вашингтона.