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WP: Киев разрабатывал планы нападения на Москву в феврале

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Киев разрабатывал планы нападения на Москву в феврале
Фото: president.gov.ua

В феврале власти Украины создавали план по нападению на Москву. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона.

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил одному из офицеров подготовиться к массовым ударам 24 февраля. При этом власти США следили за этим планом и за два дня до его осуществления распространили секретный отчет, где говорилось, что Киев отложил удары по просьбе Вашингтона, пишет WP.

Украинский лидер Владимир Зеленский больше всего боится, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины может провалиться. Об этом сообщает британское издание Financial Times. Отмечается, что неудача может заставить Украину начать мирные переговоры с РФ. Именно этого, по мнению журналистов, на Украине опасаются больше всего.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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