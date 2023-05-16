Глава украинской разведки Буданов признал причастность Киева к терактам на территории России

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины подтвердил причастность Киева к терактам на территории России. Об этом он заявил в интервью блогеру Сергею Иванову.

— Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей, — заявил Буданов.

В то же время руководитель ГУР отметил, что не может подтвердить или опровергнуть причастность украинских спецслужб к покушению на убийство писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

Ночью 8 мая Буданов заявил, что Киев не прекратит свои операции против россиян по всему миру, как делал раньше. Он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Тогда Вашингтон признал, что за терактом, в котором погибла Дугина, стоит Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Буданова про убийства русских являются чудовищными. По его словам, такое заявление является доказательством того, что киевский режим не просто спонсор, но и организатор террористической активности.