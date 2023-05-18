«Газпром нефть» и МФТИ подготовят инженеров будущего для российской нефтяной отрасли

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Компания «Газпром нефть» и Московский физико-технический институт открыли совместную магистратуру по цифровизации и моделированию технологий подготовки нефти и газа. Новая учебная программа разработана для подготовки мультифункциональных инженеров — специалистов в области информационных технологий, физики и математики с углубленными знаниями нефтегазовой индустрии.

Магистратура создана для выпускников технических и нефтегазовых специальностей. За два года обучения будущие инженеры изучат инновации в современной геологии, технологии поиска и добычи нефти, освоят программы моделирования и проектирования инфраструктуры и другие профильные дисциплины. Учебный курс включает оплачиваемую стажировку на предприятиях и в научно-образовательных центрах компании.

С учетом развития высокотехнологичного производства специалисты будут востребованы на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Цифровая трансформация предприятия и создание нового комплекса глубокой переработки нефти обеспечит потребность в химиках-технологах, лаборантах, IT-инженерах.

— На стыке фундаментальной науки, профильных нефтегазовых дисциплин и информационных технологий рождаются передовые решения, позволяющие добираться до самых сложных запасов углеводородов. Создание цифровых двойников, точное моделирование процессов, происходящих глубоко под землей — без этого работа современных нефтяников просто невозможна. Совместно с вузами-партнерами мы готовим не просто востребованных специалистов, а людей, которые через несколько лет будут стоять в авангарде российского технологического развития, — отметил директор по технологическому развитию компании Алексей Вашкевич.