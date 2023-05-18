Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК задержал группу нелегальных мигрантов после обращения жителей Подмосковья

Степан Жирнов
Происшествия
СК задержал группу нелегальных мигрантов после обращения жителей Подмосковья
Фото: СК РФ
Московская область, Котельники, микрорайон Южный, 8 Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники Следственного комитета задержали группу нелегальных мигрантов, а также возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после обращения местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, 18 мая.

По данным ведомства, жители микрорайона Южный города Котельники записали видеообращение, в котором жаловались на агрессивное поведение нелегальных мигрантов. По словам жильцов, гости Подмосковья организовали подпольную торговлю, регулярно нарушают ПДД, агрессивно себя ведут по отношению к местным жителям и их детям, а также сформировали ОПГ. В связи с этим местные обратились к властям с просьбой обеспечить соблюдение законов Российской Федерации на территории их микрорайона.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В микрорайон приехали сотрудники ведомства и провели рейд в одном из культурных центов. В результате мероприятия деятельность организации была прекращена, в отношении иностранцев были составлены 34 протокола об административных правонарушениях, в том числе о шести нарушениях миграционного законодательства и о восьми нарушениях ПДД.

Видео: Пресс-служба СК РФ

Позже сотрудники ведомства направили отчет о проведенной работе в центральный аппарат СК, а также отчитались перед инициативной группой местных жителей.

Другое уголовное дело в Подмосковье было возбуждено в отношении центра реабилитации от наркотической зависимости после обращения граждан в СМИ. Пострадавшие пожаловались на пытки и недостойное содержание пациентов организации.

Подмосковье Административные правонарушения Следственный комитет Котельники Московская область
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте