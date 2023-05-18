СК задержал группу нелегальных мигрантов после обращения жителей Подмосковья

Фото: СК РФ

Московская область, Котельники, микрорайон Южный, 8 Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники Следственного комитета задержали группу нелегальных мигрантов, а также возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после обращения местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, 18 мая.

По данным ведомства, жители микрорайона Южный города Котельники записали видеообращение, в котором жаловались на агрессивное поведение нелегальных мигрантов. По словам жильцов, гости Подмосковья организовали подпольную торговлю, регулярно нарушают ПДД, агрессивно себя ведут по отношению к местным жителям и их детям, а также сформировали ОПГ. В связи с этим местные обратились к властям с просьбой обеспечить соблюдение законов Российской Федерации на территории их микрорайона.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В микрорайон приехали сотрудники ведомства и провели рейд в одном из культурных центов. В результате мероприятия деятельность организации была прекращена, в отношении иностранцев были составлены 34 протокола об административных правонарушениях, в том числе о шести нарушениях миграционного законодательства и о восьми нарушениях ПДД.

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Позже сотрудники ведомства направили отчет о проведенной работе в центральный аппарат СК, а также отчитались перед инициативной группой местных жителей.

Другое уголовное дело в Подмосковье было возбуждено в отношении центра реабилитации от наркотической зависимости после обращения граждан в СМИ. Пострадавшие пожаловались на пытки и недостойное содержание пациентов организации.