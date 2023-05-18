Губернатор Подмосковья рассказал об обновлении центра реабилитации «Ясенки»

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Реабилитационный центр «Ясенки» — знаковое место для восстановления раненых бойцов СВО из Подмосковья. В июле он получит новое оборудование на 36 миллионов рублей, и по просьбам пациентов скоро откроют бассейн. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Летом в центре будут установлены новые тренажеры для ходьбы, гимнастики суставов. Также будет обустроена территория. Воробьев подчеркнул, что в центре работают профессионалы, которые помогают многих людям встать на ноги.

В реабилитационном центре трудятся около сотни специалистов. Для пациентов разработано девять программ реабилитации, передает «360».

Воробьев также добавил, что все реабилитационные центры Подмосковья закрепят за конкретными военкоматами, чтобы процесс попадания в них был максимально упрощен, передает «Радио 1».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о контроле за гуманитарной помощью для участников СВО.