Губернатор Подмосковья рассказал об обновлении центра реабилитации «Ясенки»
Реабилитационный центр «Ясенки» — знаковое место для восстановления раненых бойцов СВО из Подмосковья. В июле он получит новое оборудование на 36 миллионов рублей, и по просьбам пациентов скоро откроют бассейн. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Летом в центре будут установлены новые тренажеры для ходьбы, гимнастики суставов. Также будет обустроена территория. Воробьев подчеркнул, что в центре работают профессионалы, которые помогают многих людям встать на ноги.
В реабилитационном центре трудятся около сотни специалистов. Для пациентов разработано девять программ реабилитации, передает «360».
Воробьев также добавил, что все реабилитационные центры Подмосковья закрепят за конкретными военкоматами, чтобы процесс попадания в них был максимально упрощен, передает «Радио 1».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о контроле за гуманитарной помощью для участников СВО.