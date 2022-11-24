Губернатор Подмосковья рассказал о контроле за гуманитарной помощью участникам СВО

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками СВО в Одинцове. В ходе встречи он обсудил вопросы, касающиеся доставки гуманитарной помощи.

Один из бойцов выразил благодарность властям и жителям Подмосковья за присланные вещи.

— Это все действительно нужно нам, важно и приятно. И детские письма, и какие-то коммерческие вещи дорогие, которые сложно себе самому позволить, — отметил он.

При этом он добавил, что нередко жители, передающие гуманитарную помощь, собирают вещи, недопустимые на передовой, и попросил обратить на это внимание, ведь люди тратят свои деньги и время, передает «360».

Воробьев добавил, что подготовка мобилизованных граждан, которые должны отправиться в зону специальной военной операции, проходит на высоком уровне, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что представители малого и среднего бизнеса получат поддержку в условиях частичной мобилизации в Московской области.