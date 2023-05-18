Врач Кучеев рассказал, с какими травмами чаще всего обращаются пожилые петербуржцы

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Заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Госпитале для ветеранов войн Иван Кучеев рассказал, что специалисты учреждения в основном оказывают помощь пожилым пациентам в возрасте старше 60 лет.

Чаще всего люди получают бытовые травмы: падают дома, споткнувшись о коврик, или в ванной комнате. Также часто учреждение посещают петербуржцы, которые получили травмы зимой в условиях гололеда.

На даче весной и летом травмы тоже случаются, но чаще всего они несерьезные — это переломы лучевой кости или лодыжек. По словам врача, они хорошо срастаются. Гораздо опаснее перелом шейки бедра.

Кучеев подчеркнул, что в госпитале врачи стараются оперировать пожилых пациентов, что называется, «с колес», то есть в первые 48 часов. Это дает очень хорошие результаты, передает газета «Петербургский дневник».

В теплый сезон, когда на тротуарах начинают ездить электросамокаты, родителям нужно всегда держать ребенка за руку во избежание столкновения. Об этом заявил детский травматолог министерства здравоохранения Подмосковья Александр Григорьев, передает ФАН.

Бег в некоторых случаях может нанести вред организму, поэтому перед началом тренировок необходимо проконсультироваться у терапевта. Такой совет дал врач — травматолог-ортопед Александр Шелепов.