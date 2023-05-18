Климатолог Киселев рассказал о скорости глобального потепления в России

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Потепление на территории России идет в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по Земному шару. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Эксперт отметил, что для России имеет принципиальное значение таяние вечной мерзлоты, так как большая территория нашей страны расположена в этой зоне. В этих областях повышается опасность всевозможных аварий, а где-то при строительстве объектов инфраструктуры нужно учитывать состояние грунта.

Растущие температуры также могут привести к обмелению рек, что в будущем может привести к дефициту пресной воды, передает «Радио 1».

Ранее эксперты сообщили, что перемешивание глубинных антарктических вод ослабевает и в скором времени может прекратиться. Это может ускорить рост температуры Мирового океана, передает издание argumenti.ru.

Из-за смены фазы течений в Тихом океане 2023 и 2024 года окажутся теплее 2022-го. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил климатолог Алексей Кокорин.