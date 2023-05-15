Климатолог предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах

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Из-за смены фазы течений в Тихом океане 2023 и 2024 года окажутся теплее 2022-го. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил климатолог Алексей Кокорин.

— Появилась новая информация о том, как фаза океанских течений в Тихом океане Ла-Нинья, это самый большой естественный фактор воздействия на климат, будет сменяться фазой Эль-Ниньо, — рассказал он.

По словам климатолога, в эти два года глобальная температура в таком случае повысится примерно на 0,1 градуса, передает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к середине грядущей недели в Центральной России ожидается потепление. Так, в четверг, 18 мая, воздух прогреется до 25 градусов.

В столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, как пережить жару в мегаполисе.