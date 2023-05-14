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Приметы и советы

Вильфанд пообещал жителям Центральной России 25 градусов тепла

Евгений Белоусов
Общество
Вильфанд пообещал жителям Центральной России 25 градусов тепла
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Потепление ожидается в Центральной России к середине грядущей недели. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В среду 18-23 градуса, а в четверг температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов, — рассказал он.

Вильфанд подчеркнул, что такая погода на несколько градусов превысит климатическую норму для этого периода, передает РИА Новости.

В столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, как пережить жару в мегаполисе.

Эксперт пояснил, что в городе жара ощущается сильнее, чем на открытом пространстве, поскольку дома и асфальт раскаляются, а за счет тепловой инерции не успевают остыть за ночь.

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