Метеоролог Шувалов назвал самый жаркий день на следующей неделе в Москве
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В столичном регионе до следующих выходных — 20-21 мая — сохранится сухая и солнечная погода. Когда столбики термометров смогут наконец достичь показателя в 24 градуса тепла, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.
Специалист отметил, что уже с середины недели, 17 мая, температура будет равна 23 градусам тепла. А вот в четверг, 18 мая, станет еще теплее.
— В течение суток 18 числа ожидается переменная облачность: ночью плюс 12-14, днем плюс 23 градуса ветер южный, умеренный, — рассказал Шувалов.
Такая же температура ожидается и днем в пятницу, 19 мая. Она будет варьироваться в районе 23-24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.
— Будет держаться высокое атмосферное давление – около 752-754 миллиметров ртутного столба. Но акцент следует делать на том, что всю неделю ветер будет северных и восточных направлений, но его сила не будет превышать 7-8 метров в секунду, — сообщил метеоролог.
Также специалист рассказал, какой будет погода всю предстоящую неделю в столичном регионе.