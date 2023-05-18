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Московские учителя обучились театральной педагогике

Павел Иванов
Общество
Московские учителя обучились театральной педагогике
Фото: Unsplash

Начинающие руководители театров школ, кружков и секций, педагоги дополнительного образования овладели новыми методами театральной педагогики. Под руководством продюсера, российского актера Александра Сериденко и при кураторстве актеров Елены Захаровой, Алексея Алексеева они освоили театральные практики в Доме-музее Станиславского.

— Сегодня все школы нашей страны создают театральные студии. Конечно, для многих образовательных организаций — это не новое поприще: театр как формат дополнительного образования хорошо знаком нашим педагогам. Но все-таки для довольно большого количества школ это новая задача, с которой мы помогаем им справиться. Безусловно, разговор о театральной педагогике невозможен без профессиональных площадок — партнером нашей программы выступил Музей МХАТ, — отметила директор Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая.

Слушателями новой программы повышения квалификации Корпоративного университета московского образования по театральной педагогике стали 75 человек. На первых двух занятиях педагоги узнали о способах вовлечения школьников в театральную деятельность, познакомились со способом создания школьной театральной студии и попрактиковались в решении сложных педагогических ситуаций, которые возникают между ведущим театральной студии и школьниками. Кроме того, слушатели курса познакомились с направлением импровизации «плейбэк-театр» и поговорили о воспитательном потенциале театральной педагогики.

— Театральные практики очень часто используются для достижения общекультурных целей. Театрально-музейная педагогика помогает обучать ребят обычным предметам. Отцом-основателем этой методики считают Леопольда Сулержицкого — одного из знаковых деятелей Московского художественного театра. Педагогам нужна помощь профессиональных актеров, режиссеров, которые проводили бы им мастер-классы, рассказывали о секретах мастерства, потому что не существует «готовых» школьных театров. Мы рассказали учителям о том, как зарождался Московский художественный театр, в чем его особенность, почему он считался революционным явлением, что такое система Станиславского и почему она влияет на все актерские школы, — подчеркнула директор Музея МХАТ Софья Грачева.

Педагоги прошли тренинг по технике дыхания и изучили основы движения на сцене. Дыхательная гимнастика — один из ключевых навыков, который влияет на качество подготовки артиста, на его сценические навыки и даже общее состояние за пределами театра. Сценические движения также играют одну из главных ролей в диалоге артиста со зрителем.

— Раньше мы знакомились с дыхательными техниками, только приходя в институт, это был запоздалый срок. Сегодня мы вводим эти занятия в театральных студиях с первого класса, ведь это основа для ребенка — правильно дышать, говорить, а следовательно, выражать свои мысли. Существует много дыхательных практик, мы используем самую распространенную — гимнастику Стрельниковой. Это техника, которая при правильном выполнении упражнений приводит все ваше тело и мышцы в работу, запускает весь организм на целый день. Сегодня для учителей это было открытием. А когда у них войдет в привычку применять эту гимнастику на практике, к ним присоединятся и дети. Потому что взрослые для детей как зеркало, они за нами повторяют, — рассказал о прошедшем обучении Александр Сериденко.

На финальной встрече педагоги прошли стажировку в московских школах № 123, № 1520 имени Капцовых и № 1540. Они познакомились с опытом действующих театральных студий и посмотрели, как проходят репетиции и занятия их участников. Кроме того, они задали вопросы руководителям студий об организации школьных театров, выборе репертуара и подготовке спектаклей. По итогам занятий каждый составил для себя «шпаргалку», которая поможет использовать полученные знания в своей образовательной организации.

— В следующем году студия нашего колледжа планирует принять участие в федеральном проекте «школьный театр», и мое обучение на данном курсе нам очень поможет в этом вопросе. Обязательно буду использовать игровые тренинги, чтобы ребята могли почувствовать коллектив и уже потом переходить к этюдам и спектаклю. Нам показывали и упражнения на сценическое движение, на сценическую речь, мы могли почувствовать себя актерами, сами попробовать эти упражнения. Это был безумно интересный курс, и я думаю, что все узнанное на нем буду применять в своей работе, — поделилась Елена Евпалова, советник директора по воспитанию Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука.

— Я люблю театральную деятельность, всегда к ней тянулась. Сейчас нам воочию дают практики — дыхательные и речевые упражнения, упражнения на расслабление. Мы проводим концерты с детьми, и я думаю, что на репетициях с ними мы будем дышать, кричать, прыгать и расслабляться. Дети действительно очень зажаты и стесняются. Сейчас, после всех этапов разминки, я чувствую себя более уверенно, и думаю, что так же будут себя чувствовать дети, — рассказала педагог-организатор школы № 1362 Ксения Андреева.

Применить полученные навыки театральной педагогики участники программы смогут в студиях своих школ и колледжей — участниках «Содружества школьных театров Москвы». Это объединение детских и молодежных коллективов образовательных организаций. Сегодня оно включает более 560 детских театров, открытых в школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования. Творческий проект объединил около 15 тысяч человек. В молодежных театрах на одной сцене выступают дети, родители, учителя и выпускники. Партнерами проекта стали Московская театральная школа Олега Табакова, музей Московского Художественного академического театра и Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина.

Организатор образовательной программы для педагогов-театралов — Корпоративный университет московского образования столичного Департамента образования и науки.

С января в образовательных организациях столичного Департамента образования и науки (ДОНМ) работает Содружество школьных театров Москвы. Внутри содружества создана Московская мастерская театральной педагогики, которую посещают руководители школьных театральных студий, кружков и творческих программ. Участники встречаются с деятелями культуры, актерами и режиссерами, посещают тренинги и мастер-классы — учатся у специалистов и друг у друга. Недавно они посетили первую образовательную выездную сессию.

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