Лжегазовики ограбили пенсионера в Подмосковье

Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье трое злоумышленников, представившиеся сотрудниками газовой службы, обманули и ограбили пенсионера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 18 мая.

По ее словам, в квартиру к 72-летнему жителю Подольска под видом сотрудников газовой службы проникли трое злоумышленников. Аферисты сделали вид, что провели осмотр техники, и сообщили пенсионеру, что необходимо заменить устаревший газовый шланг. За свои услуги они потребовали 40 тысяч рублей.

Доверчивый мужчина выполнил их требования, но этого мошенникам оказалось мало. На следующий день они вернулись под предлогом, что установленная накануне деталь оказалась бракованной. Пока двое преступников изображали проведение работ, третий соучастник незаметно проник в комнату хозяина квартиры и украл его сбережения. После этого «газовики» потребовали оплату за свою работу. Пенсионер пошел к своему тайнику, но обнаружил, что тот пуст. Тогда он достал другой конверт с деньгами и расплатился с «мастерами».

Эту заначку злоумышленники также попытались украсть, но пожилой мужчина это заметил и попытался им помешать. Тогда аферисты напали на пенсионера и отобрали у него деньги силой, после чего скрылись. Суммарный ущерб составил 100 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Грабеж». Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в арендованной квартире в столице, и еще одного на предприятии, где фигурант трудился охранником.

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В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили бланки с оттисками печатей, газовые шланги и инструменты для проведения работ. В данный момент фигуранты заключены под стражу, их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Похожее преступление произошло в Подольске в феврале. Двое «газовщиков» встретили пенсионера у подъезда и проследовали за ним в квартиру. Пока один злоумышленник отвлекал хозяина «проверкой», второй нашел тайник пожилого мужчины и похитил оттуда 90 тысяч рублей.