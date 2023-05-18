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Приметы и советы

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

На северо-востоке Москвы на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 18 мая.

Авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Движение в районе столкновения затруднено. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», для проезда доступны две полосы.

Другое ДТП произошло в ночь на четверг, 18 мая, на 75-м километре МКАД. Врезались два автомобиля. После столкновения один из них отлетел в отбойник. Инцидент попал на видео.

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