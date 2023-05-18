Два автомобиля столкнулись на 75-ом километре МКАД
На внутренней стороне 75-го километра МКАД столкнулись две машины, после чего одна из них врезалась в отбойник. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение в районе происшествия не затруднено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
17 мая два автомобиля столкнулись на пересечении Боровского шоссе и улицы Летчика Грицевца.
Еще одно ДТП произошло на северо-востоке столицы. Водитель автомобиля не заметил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, и сбил девочку. Пострадавшую доставили в больницу.