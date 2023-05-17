ДТП с участием двух автомобилей произошло на Боровском шоссе

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Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на пересечении Боровского шоссе и улицы Летчика Грицевца. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля не заметил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, и сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали.

Авария произошла на западе столицы во вторник, 16 мая. На Мичуринском проспекте автомобиль сбил двух прохожих, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.