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Рюкзак с крупной суммой денег украли у посетителя кафе в центре Москвы

Степан Жирнов
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Рюкзак с крупной суммой денег украли у посетителя кафе в центре Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Летниковская улица Карта всех событий

В центре столицы у посетителя кафе украли брендовый рюкзак с деньгами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 18 мая.

По его словам, преступление произошло ночью на открытой веранде кафе на Летниковской улице. Владелец сумки ненадолго отошел и оставил рюкзак без присмотра на скамейке. Этим воспользовался злоумышленник, положил чужое имущество в пакет и скрылся. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого на Павелецкой набережной. Им оказался 56-летний уроженец Тульской области, временно проживающий в столице. У него обнаружили и изъяли украденный рюкзак и портмоне. Документы потерпевшего фигурант выбросил, а деньги потратил.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другая кража произошла в московском метро. Иностранец попросил у пассажира телефон, для того чтобы позвонить, после чего сбежал.

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