Иностранец обокрал доверчивого пассажира в вагоне московского метро

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, метро Полежаевская Карта всех событий

В вагоне столичного метро мужчина украл у пассажира мобильный телефон, который потерпевший сам отдал ему в руки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 17 мая.

По его словам, преступление произошло в вагоне метро на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии. К 51-летнему мужчине подошел незнакомец и попросил дать ему телефон, чтобы позвонить. Пассажир выполнил просьбу, после чего прямо перед закрытием дверей новый знакомый выбежал из поезда и скрылся. Позже с банковской карты потерпевшего пропали пять тысяч рублей.

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Мужчина обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража». В скором времени стражи правопорядка задержали подозреваемого на улице Введенского. Им оказался 33-летний иностранец. У него изъяли украденный телефон, который позже вернули владельцу.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое ограбление произошло на западе Москвы 8 мая. Злоумышленник напал на пенсионерку у банкомата и отобрал пенсию.