Бывшего возлюбленного Волочковой арестовали на два месяца за избиение жены

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, улица Фридриха Энгельса Карта всех событий

Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова заключили под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 18 мая.

По ее словам, Басманный районный суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, до 14 июля 2023. Кузнецова обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Примечательно, что сам мужчина вину не признал.

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По версии следствия, преступление произошло 12 мая в квартире жилого дома на улице Фридриха Энгельса. В результате ссоры Кузнецов избил свою 28-летнюю супругу. В резульате пострадавшую госпитализировали.