Андрей Бочкарев: Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов на 85 процентов

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД готов на 85 процентов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство 9,7 километра дороги находится в завершающей стадии. Бочкарев уточнил, что на участке планируется появление 4,3 километра трассы основного хода и 5,4 километра улично-дорожной сети. Кроме того, специалисты завершили реконструкцию Ступинского проезда и строительство заездов.

— Также закончены работы на разворотной площадке наземного транспорта, расположенной на 2-й Покровской улице. Здесь выполнено мощение плиткой и брусчаткой, смонтирован остановочный павильон, — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, в ближайшее время начнутся работы по установке шумозащитных панелей. Также ведется благоустройство близлежащей территории.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, строительные работы на южном участке Московского скоростного диаметра завершатся в этом году. Дорога улучшит транспортную доступность районов Чертаново, Бирюлево и Царицыно, где живут больше 630 тысяч человек.