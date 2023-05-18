Андрей Бочкарев: Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов на 85 процентов
Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД готов на 85 процентов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, строительство 9,7 километра дороги находится в завершающей стадии. Бочкарев уточнил, что на участке планируется появление 4,3 километра трассы основного хода и 5,4 километра улично-дорожной сети. Кроме того, специалисты завершили реконструкцию Ступинского проезда и строительство заездов.
— Также закончены работы на разворотной площадке наземного транспорта, расположенной на 2-й Покровской улице. Здесь выполнено мощение плиткой и брусчаткой, смонтирован остановочный павильон, — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
По его словам, в ближайшее время начнутся работы по установке шумозащитных панелей. Также ведется благоустройство близлежащей территории.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, строительные работы на южном участке Московского скоростного диаметра завершатся в этом году. Дорога улучшит транспортную доступность районов Чертаново, Бирюлево и Царицыно, где живут больше 630 тысяч человек.