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Суд взыскал с блогера Эдварда Била 302 тысячи рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Суд взыскал с блогера Эдварда Била 302 тысячи рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Смоленская площадь Карта всех событий

Люблинский суд Москвы взыскал с блогера Эдварда Била более 300 тысяч рублей на лечение пострадавшей в ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщил пресс-секретарь суда в четверг, 18 мая.

Женщина поправляла здоровье частично на средства фонда медицинского страхования. Фонд взыскал с Била 302 тысяч 600 рублей — стоимость лечения в качестве компенсации, а также госпошлину в размере 6 тысяч 200 рублей.

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 1 апреля 2021 года на Смоленской площади. Блогер выехал на своем Audi на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. Ее госпитализировали в реанимацию Больницы № 1 имени Пирогова. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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