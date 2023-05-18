Трое мужчин похитили знакомого в центре Москвы и потребовали у него 400 тысяч рублей за освобождение

Фото: СК РФ

Москва, улица Большая Ордынка Карта всех событий

В центре столицы трое мужчин похитили своего знакомого и потребовали от него выкуп за освобождение. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 18 мая.

По ее словам, преступление произошло 13 мая на Большой Ордынке в Москве. Трое злоумышленников напали на своего знакомого, избили его тяжелыми предметами и насильно посадили в машину. Затем они вывезли потерпевшего в город Видное, где удерживали его в течение двух дней. Все это время преступники пытались «выбить» из мужчины 400 тысяч рублей, которые он им якобы должен.

После похитители решили отвезти жертву в ломбард, чтобы сдать его личные вещи и выручить немного денег. В этот момент потерпевший смог сбежать, после чего обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Сотрудники уголовного розыска выследили подозреваемых и задержали их. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее за покушение на похищение человека под домашний арест посадили настоятеля Храма Иерофея Василия Бойко. По версии следствия, священник таким образом хотел устранить конкурента за место в церковной иерархии.