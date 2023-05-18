РЖД увеличат глубину продажи билетов на поезда по нескольким направлениям из Москвы
До середины августа холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) увеличит продажи билетов на поезда по некоторым отправлениям из Москвы. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе компании.
— Увеличиваем по ряду направлений глубину продажи билетов на поезда отправлением вплоть до середины августа, — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о продаже билетов на те направления, которые были ограничены 45 сутками из-за работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Например, южные: Москва — Анапа, Ейск, Новороссийск, Керчь, Адлер, Владикавказ, Казань и другие.
Глубину продаж увеличат также и на других популярных направлениях: Москва — Санкт-Петербург, Мурманск, Рыбинск; Санкт-Петербург — Смоленск, Белгород, Нижний Новгород. Продажа билетов на поезда по указанным направлениям будет открыта в ближайшее время, передает Telegram-канал «Телеграмма РЖД».
5 мая из-за высокого спроса на билеты поездов до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска было принято решение о заморозке тарифов на проезд в купе на данных маршрутах на пиковый период мая.