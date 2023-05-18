РЖД увеличат глубину продажи билетов на поезда по нескольким направлениям из Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

До середины августа холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) увеличит продажи билетов на поезда по некоторым отправлениям из Москвы. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— Увеличиваем по ряду направлений глубину продажи билетов на поезда отправлением вплоть до середины августа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о продаже билетов на те направления, которые были ограничены 45 сутками из-за работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Например, южные: Москва — Анапа, Ейск, Новороссийск, Керчь, Адлер, Владикавказ, Казань и другие.

Глубину продаж увеличат также и на других популярных направлениях: Москва — Санкт-Петербург, Мурманск, Рыбинск; Санкт-Петербург — Смоленск, Белгород, Нижний Новгород. Продажа билетов на поезда по указанным направлениям будет открыта в ближайшее время, передает Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

5 мая из-за высокого спроса на билеты поездов до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска было принято решение о заморозке тарифов на проезд в купе на данных маршрутах на пиковый период мая.