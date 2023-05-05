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РЖД на пиковый период мая заморозили тарифы на билеты в купе в курортные города

Полина Пашкина
Общество
РЖД на пиковый период мая заморозили тарифы на билеты в купе в курортные города
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В связи с высоким спросом на билеты в поезда до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска Российские железные дороги приняли решение о заморозке тарифов на проезд в купе на данных маршрутах на пиковый период мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на главу Олега Белозерова.

Помимо заморозки тарифов, с 5 мая и до конца 2023 года будет увеличена скидка по «невозвратным» билетам. Если раньше она составляла 10 процентов, то теперь выросла до 20 процентов.

— Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест. Таким образом, пассажиры смогут сэкономить на поездке в «высокий» сезон в среднем 12 процентов, — приводит слова Белозерова Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

В России существует ряд льгот, которые позволяют уменьшить стоимость проезда на поездах дальнего следования, а также перелетов на самолетах. Подробнее о том, на кого они распространяются и как их оформить, — в материале «Вечерней Москвы».

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