«Противопаразитарный и антибактериальный эффект»: шесть самых полезных растительных масел

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Сторонники диет и жесткого правильного питания очень часто стараются исключить из рациона масло в любом виде, потому что считают его бесполезным продуктом. Однако оно имеет и положительные свойства. О самых полезных видах масла «Вечерней Москве» рассказал врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, среди разнообразия растительных масел есть особенно полезные, которые благоприятно влияют на желчный пузырь, печень и иммунную систему. В этот список диетолог включил:

Тыквенное масло

Оно, как рассказал Поляков, обладает сбалансированным составом по содержанию омеги-3, поэтому хорошо влияет на работу желчного пузыря.

Конопляное и масло грецкого ореха

Оба эти масла содержат растительную форму омеги-3, которая оказывает противовоспалительный эффект, пояснил врач.

Кокосовое масло

— Если у человека нет аллергии, то это масло стоит включить в рацион питания, потому что оно обладает противогрибковым, противопаразитарным и антибактериальным эффектами, — сказал Поляков. — Оно одинаково эффективно как в твердом, так и жидком виде.

Также он подчеркнул, что приготовление еды на таком масле делает ее безопаснее, потому что во время жарки не образуются канцерогены.

Льняное масло

Это масло тоже имеет массу полезных свойств, например, стабилизируют работу ЖКТ и желчного пузыря, а также укрепляет иммунитет, пояснил врач.

— Оно неплохое, но у него есть серьезный недостаток. Оно очень быстро портится, поэтому лучше выбирать сыродавленное масло льна. Если оно хранится уже длительное время, то может утратить свои полезные свойства, — уверен Поляков.

Масло расторопши

Рейтинг лучших масел, по мнению собеседника «ВМ», завершает масло из расторопши. Оно хорошо воздействует на работу желчного пузыря и печени.

Поляков обратил внимание, что ложка любого растительного масла с утра — полезная привычка, которая помогает организму чувствовать себя лучше.

— Масло помогает запустить пищеварительную систему после пробуждения. По сути, подготавливает ЖКТ к поступлению пищи, перевариванию жиров, а также контролирует отток желчи и состояние микробиома кишечника, — заверил он.