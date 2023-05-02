Вредно на ночь: терапевт Лазуренко развеяла пять главных мифов о кефире

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Многие считают кефир помощником в процессе похудения и поддержания хорошей физической формы. Люди уверены, что этот продукт улучшает работу кишечника и способствует снижению веса. Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.

Как рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, кефир состоит из молочного сахара (лактозы — прим. «ВМ»), который ферментирован бактериями, насыщенными жирами и молочным белком. Они полезны для нашего организма, однако здесь есть несколько нюансов.

Вредно на ночь

В утреннее и дневное время пить кефир действительно полезно, заявила Лазуренко. Человек находится в движении, поэтому лактоза будет расходоваться с помощью выброса энергии. Если же оставлять стакан кефира на вечер, то дополнительный источник энергии будет отправлен «про запас» и отложится в жиры.

Можно считать диетическим, но похудению не способствует

Кефир как продукт легко усваиваемый можно считать диетическим, рассказала диетолог.

— Простые молочные белки легко воспринимаются ЖКТ, быстро всасываются и создают строительный материал для формирования ферментов, гормонов и клеток.

Однако, по словам собеседницы «ВМ», похудению не может поспособствовать ни один продукт питания, кефир в том числе. За это отвечает адекватная работа гормонов и обмена веществ. Снижению веса способствует рациональная работа всех систем организма.

Полезен не для всех

Диетолог обратила внимание, что определенные группы людей должны с осторожностью включать в рацион кефир:

— Я не советую употреблять кефир на ночь людям, которые страдают нарушениями углеводного обмена, метаболическим синдромом и сахарным диабетом. Лактоза начнет сбивать процесс контроля углеводов в организме.

Также Лазуренко отметила, что у людей с проблемами ЖКТ (гастритами, колитами, дисбиозом микробиоты) кислая среда с бактериями может спровоцировать послабления стула или метеоризмы.

Обезжиренный кефир — это не полезно

Включая в рацион молочнокислые продукты, человек рассчитывает усвоить и кальций. Диетолог рассказала, что при нулевом проценте жирности он не будет усваиваться организмом:

— Лучше выбирать кефир с процентом жирности от 1 до 3,2. При нулевом содержании жиров процент усвоения кальция никакой.

Не больше одного стакана

Лазуренко обратила внимание, что увеличение любого продукта в рационе будет влиять на общее суточное количество белков жиров и углеводов, поэтому лучше выпивать не больше 200 миллилитров в день.