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Лекция «Дети войны - детям XXI века» пройдет в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Живая история
Общество

В рамках патриотического клуба «Живая история» в студии сетевого телевидения газеты «Вечерняя Москва» 23 мая пройдет лекция на тему: «Дети войны - детям XXI века». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В рамках лекции московские школьники окажутся вовлечены в исторический контекст Великой Отечественной войны через письма их сверстников, ушедших на фронт и принимавших участие в Московском ополчении. Это будет диалог между поколениями юных москвичей.

Спикер: ТОЛОКОННИКОВА Ксения Андреевна - директор музея и исследовательского центра «Советский Союз: вера и люди», литератор, радиоведущая, постоянный автор «Московского журнала. История государства Российского».

После лекции для ребят московских медиа-классов будет проведена экскурсия по Редакции газеты «Вечерняя Москва».

Ведущий - Руслан Орехов.

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