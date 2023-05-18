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Скончался режиссер сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

Евгений Белоусов
Общество
Скончался режиссер сериала «Глухарь» Рустам Уразаев
Фото: РИА Новости

Актер и режиссер Рустам Уразаев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

— В возрасте 65 лет умер актер и кинорежиссер Рустам Уразаев. Выражаем свои соболезнования семье и близким, — говорится в публикации.

Рустам Уразаев родился 21 января 1951 года. Его актерская карьера началась с нескольких проектов в 70-х годах. В фильмографии Уразаева большое количество работ. Зрителям он известен по фильмам и сериалам «Псевдоним «Албанец», «Красный поезд», «Ангел в огне», «Легавый», «Меч», «Мент в законе». Кроме того, Уразаев срежиссировал несколько сезонов популярного сериала «Глухарь».

Последние несколько лет актер боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. В апреле он находился в больнице, откуда рассказал журналистам, что у него третья стадия рака.

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