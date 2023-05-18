Памятную доску в честь геофизика Федорова установили в районе Якиманка

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Москва, Ленинский проспект, 13 Карта всех событий

Памятную информационную доску, посвященную участнику первой в мире полярной экспедиции «Северный полюс — 1», геофизику-магнитологу, Герою Советского Союза, академику Евгению Федорову открыли в районе Якиманка. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

— Ее (доску — прим. «ВМ») установили на доме, где с 1939 по 1973 год проживал Евгений Константинович Федоров — советский геофизик, ставший участником этого важного события, — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Инициатором установки памятной доски выступила Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» при участии Госкорпорации «Росатом» и поддержке АО «Совфрахт», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также в Москве в этом году на улице Малой Грузинской увековечат память летчика, полковника Генриха Гофмана. Он участвовал во многих операциях Великой Отечественной войны. Гофман совершил порядка 150 боевых вылетов.

На улице Народного Ополчения установят мемориальную доску в память о летчике генерал-полковнике авиации Сергее Ушакове. В годы Великой Отечественной войны он водил эскадрилью бомбардировщиков в глубокий тыл захватчиков и занятые ими советские города.