Собирайте «тревожный чемоданчик»: астролог Глоба предупредила о приближении больших бед

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За последние несколько лет миру пришлось столкнуться с множеством серьезных вызовов. Однако скоро накал страстей достигнет своего пика, уверяет астролог Тамара Глоба.

Специалист по звездному небу утверждает, что осенью и зимой человечество ожидают новые развития мировых конфликтов. Летом будет небольшой промежуток, который позволит слегка передохнуть.

Глоба рекомендует россиянам заранее собрать «тревожный чемоданчик» со всем необходимым, ведь велик риск внезапно покинуть свое жилище. Политики с наступлением следующего года устанут от сложившейся ситуации и начнут действовать решительнее и жестче, рассказала астролог на своем YouTube-канале.

Также астролог Анна Лебеденко рассказала, какой будет неделя с 15 по 21 мая. По ее словам, в начале недели Меркурий перестает быть ретроградным. А с середины — Юпитер меняет знак зодиака и переходит из Овна в Телец.

Астрологи выделили пять знаков зодиака, которым всегда везет в любви. Им намного проще построить отношения и создать крепкий союз. Как утверждают специалисты по звездному небу, этих представителей не интересуют связи на одну ночь, потому что они стремятся к большему.