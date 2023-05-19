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Актриса Дарья Мельникова заявила, что ищет возлюбленного для совместной выплаты ипотеки

Юлия Курганова
Общество
Актриса Дарья Мельникова заявила, что ищет возлюбленного для совместной выплаты ипотеки
Фото: Youtube / Kroliq

Актриса Дарья Мельникова разместила на своей странице в социальной сети снимок в купальнике с отдыха. Она сообщила, что посвящает эту фотосессию ушедшему из России приложению для знакомств.

— Ушедшему «Тиндеру» посвящается. Ну что ж, ищу партнера для совместной выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатежеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие, — подписала пост знаменитость.

Поклонники в комментариях восхитились внешним видом звезды. Многие отметили хорошее чувство юмора артистки и пожелали, чтобы она как можно скорее выплатила ипотеку, сообщает ОСН.

«Ах, какие ноги»; «Денег нет, но вы держитесь»; «Красавица! Помни об этом и улыбайся», — написали фолловеры.

В конце прошлого года актер Артур Смольянинов* уехал из РФ, оставив экс-жену Дарью Мельникову с двумя детьми. Артисты хоть и были в разводе, но общались и помогали друг другу, однако сейчас забота о сыновьях полностью легла на плечи актрисы.

Мельникова в марте рассказала, что не планирует эмигрировать вслед за бывшим мужем. Она не стала скрывать, что в ее жизни трудный период, ведь многие критикуют ее за позицию Смольянинова, который в интервью заявил о поддержке Украины.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Включен в список террористов и экстремистов.

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