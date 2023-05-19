Иммунолог Болибок рассказал, какие продукты опасны для людей с аллергией на пыльцу

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Человек с аллергией на пыльцу может начать реагировать на ряд продуктов питания. Об этом сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам медика, некоторые продукты содержат органические соединения, близкие по структуре к аллергенам пыльцы.

— В состав разных растений могут входить похожие по структуре белки. При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию, — пояснил врач.

В частности, яблоки могут вызывать патологическую реакцию у людей, которые чувствительны к пыльце березы, а подсолнечное масло — у пациентов с аллергией на полынь, отметил Болибок.

— Самая частая перекрестная аллергия — это пыльца березы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки или костера, часто бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, например, ячменное пиво. С реакцией на полынь часто сочетается перекрестная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло, — сообщил врач в интервью радио Sputnik.

По его словам, перекрестная аллергия не обязательно возникает у всех пациентов. Реакция людей на продукты, химический состав которых напоминает пыльцу, индивидуальна, добавил он.

Болибок отметил, что для лечения аллергии нужно выяснить, какое вещество является ее причиной, а какое вызывает перекрестную реакцию. Сделать это можно с помощью молекулярной диагностики.

Аллергия на белок — распространенная иммунологическая реакция организма на белковый аллерген в ограниченных или повышенных дозах. О том, какие продукты вызывают аллергию, каковы симптомы ее проявления, как диагностировать и лечить, — в материале «Вечерней Москвы».